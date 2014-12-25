В Софии Киевской завтра открывается выставка, посвященная Митрополиту Киевскому Петру Могиле

В Доме митрополита Национального заповедника «София Киевская» 26 декабря в 16.00 состоится открытие выставки «Крест и сабля: Киевский Митрополит Петр Могила (1597-1647)».

Как сообщили “УНИАН-Религии” в пресс-службе Софии Киевской, на выставке будут представлены экспонаты, иллюстрирующие два периода жизненного пути Петра Могилы: воинскую службу в Речи Посполитой - до пострижения в монахи, и служение Церкви - архимандритом Киево-Печерского монастыря, а после - Митрополитом Киевским, Галицким и всея Руси.

В частности, в экспозиции будут представлены наиболее знаковые произведения Петра Могилы - «Служебник» (1629), «Православное исповедание веры» (1645) и «Требник» (1646), а также труды его сподвижников - «Патерикон» С. Косова (1635), «Тератургима» А. Кальнофойского (1638).

Также посетители выставки смогут увидеть икону «Собор Печерских Святых» (XIX в.).

Посетители увидят портреты Петра Могилы XIX ст., а также портретное изображение его двоюродной сестры Раины Могилянки, матери князя Яремы Вишневецкого.

В экспозиции выставки будут представлены копии рисунков Абрагама ван Вестерфельда (1651), на которых изображен Софийский собор после ремонтных работ, фрагменты кафельной печи XVII в. с изображением головы быка, а также реконструированый герб Петра Могилы, который когда-то украшал иконостас Софийского собора.

Общее представление о топографии Киева XVII в. посетители выставки смогут получить во время ознакомления с триптихом Б. Тулина «Киев XVII ст.».

На выставке будет представлено оружие и историческая реконструкция воинов, которые принимали участие в Хотинской битве 1621 г.

Организация выставки происходит совместными усилиями Национального заповедника «София Киевская», Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника, Национального музея истории Украины, Национальной библиотеки Украины им. В. Вернадского, Городского музея «Духовные сокровища Украины» и Учреждения культуры «Музей исторического центра города Киева».

Выставка посвящена 80-летию Национального заповедника «София Киевская» и продлится до 23 марта 2015 г.