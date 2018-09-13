Леонид Кучма получил высшую награду УПЦ КП

Экс-президент Украины Леонид Кучма получил высшую награду Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата - орден святого апостола Андрея Первозванного II степени.

Об этом сообщает LВ.ua.

"За заслуги по возрождению духовности в Украине и утверждение поместной Украинской Православной Церкви и по случаю 80-летия со дня рождения", - говорится в соответствующем указе, который цитирует пресс-служба президентского фонда Леонида Кучмы.

"На Вашу долю выпал нелегкий тернистый путь развития независимой Украины. Ваши мудрость, профессионализм, дальновидность помогли сделать многое для укрепления ее суверенитета и независимости, сохранение общественного мира, межконфессионального согласия. Вы провозгласили и утвердили европейское направление развития Украины как стратегическую цель, достижение которой оградит наш народ от повторения трагических страниц прошлого. Убежден - несмотря на объективные трудности и проблемы, с которыми сталкивались и Вы, и Украина, Вы достойно выполнили свою миссию", - говорится в поздравительном письме Главы УПЦ КП Филарета, который вручил эту награду.

Во время разговора Леонид Кучма и патриарх Филарет обсудили ход предоставления Томоса об автокефалии Украинской Православной Церкви.