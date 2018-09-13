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На Полтавщине похоронили 20-летнего военнослужащего Владислава Карпуна

17:37, 13 сентября 2018
Общество
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Владислав Карпун в зоне Операции объединенных сил во время выполнения боевого задания получил смертельное ранение / pravoslavie.poltava.ua

Во вторник, 11 сентября, протоиерей Михаил Волощук во Всехсвятском храме с. Большая Рублевка возглавил чин отпевания воина, который погиб от ранения, полученного на Востоке Украины. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии.

/ pravoslavie.poltava.ua

20-летний Владислав с Котелевщины в августе 2016 года пошел добровольцем на военную службу. Солдат прошел подготовку в 169-м учебном центре, служил в 58-й отдельной механизированной бригаде.

/ pravoslavie.poltava.ua

7 сентября Владислав Карпун в зоне Операции объединенных сил во время выполнения боевого задания получил ранение, а 8 сентября около часа ночи умер в военной больнице.

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