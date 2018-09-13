На Полтавщине похоронили 20-летнего военнослужащего Владислава Карпуна

На Полтавщине в Котелевском районе в селе Большая Рублевка провели в последний путь погибшего воина Владислава Карпуна.

Во вторник, 11 сентября, протоиерей Михаил Волощук во Всехсвятском храме с. Большая Рублевка возглавил чин отпевания воина, который погиб от ранения, полученного на Востоке Украины. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии.

20-летний Владислав с Котелевщины в августе 2016 года пошел добровольцем на военную службу. Солдат прошел подготовку в 169-м учебном центре, служил в 58-й отдельной механизированной бригаде.

7 сентября Владислав Карпун в зоне Операции объединенных сил во время выполнения боевого задания получил ранение, а 8 сентября около часа ночи умер в военной больнице.