Крещатик перекроют на три дня из-за праздника благодарения

Во время праздника благодарения с вечера 21 до утра 24 сентября на Крещатике частично запретят движение транспорта.

Как сообщает пресс-служба КГГА, во время подготовки и проведения мероприятия, с 21.00 21 сентября до 06.00 24 сентября предусмотрено запрещение движения всех видов транспорта по улице Крещатик (от пересечения с ул. Богдана Хмельницкого до пересечения с Аллеей Героев Небесной Сотни).

Также с 06.00 до 24.00 23 сентября будет действовать ограничение движения транспорта двумя крайними правыми полосами по улице Крещатик на участке от Бессарабской площади до улицы Богдана Хмельницкого в направлении движения к Европейской площади для остановки транспортных средств с целью заезда участников мероприятия с ограниченной мобильностью.

Кроме того, на время проведения мероприятия изменят работу маршруты наземного пассажирского транспорта, которые курсируют указанными участками.