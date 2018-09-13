В Сумах благодаря видео с камер наблюдения в церкви установили личности воров

В Сумах благодаря видео с камер наблюдения в церкви правоохранители установили личности и местонахождение супругов, которых полиция подозревает в краже пожертвований из храма.

Событие произошло в Свято-Георгиевском храме, сообщает tv.sumy.ua.

На видео с камер наблюдения, расположенных в храме, видно как мужчина и женщина берут деньги из ящиков для пожертвований.

“В храме постоянно происходили кражи, приходят люди – мы не можем узнать, кто это делает, то одна вещь исчезнет, то деньги исчезнут, то коробочки для пожертвований, замки сломаны. Последняя кража - пару месяцев назад, когда уже в алтарь зашли и прямо из алтаря украли, побудило нас поставить систему видеонаблюдения. Я случайно увидел буквально когда я в келье сидел, как-то так внезапно взглянул на монитор, вижу – человек ломает ящик. Я выбежал остановить этого человека, он выбежал из храма и убежал. Написали заявление в полицию“, – рассказал настоятель Свято-Георгиевского храма отец Алексей Згонник.

“Это супруги, мужчина неоднократно был осужден за преступления связанные с наркотиками и кражи. Ему 40 лет. Женщина, ей 32 года, она тоже неоднократно попадала в поле зрения полиции за различного рода правонарушения, в том числе связанные с наркотиками. Личности их установлены, их местонахождение установлено. Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст.185 Уголовного кодекса Украины – кража совершенная группой лиц или повторно по предварительному сговору группой лиц“, – сообщил Владимир Кузьменко сотрудник сектора коммуникации ГУНП в Сумской области.