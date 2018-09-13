Власти Днепра вернули крымским татарам здание исторической соборной мечети, в которой находилась спортивная школа

Мэр Днепра Борис Филатов и лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев 11 сентября подписали договор об окончательной передаче Соборной мечети мусульманской общине.

Вместо старого здания юным спортсменам построят новое помещение для занятий. Об этом сообщает днепровский портал "Наше Місто".

«Сегодня мы подписываем важный документ о передаче Соборной мечети мусульманской общине и получаем в распоряжение города новую спортивную школу. Ставим жирную точку в восстановлении исторической справедливости», - заявил мэр Днепра Борис Филатов.

По словам Мустафы Джемилева, мечеть построили за средства прихожан, и решение ситуации мирным способом только доказывает благие намерения двух сторон.

«Я, в первую очередь, поздравляю мусульманскую общину и крымских татар. Чем больше молебных заведений - тем выше нравственность сообщества. Я благодарен всем: мэру Днепра, еврейской и мусульманской общине за возможность вернуть мечеть», - подчеркнул Джемилев.

После подписания документа мэр Днепра Филатов отметил, что решение вопроса мирным путем - главное достижение переговоров.