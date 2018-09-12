На Тернопольщине балки 250-летней церкви использовали чтобы разжечь костер для шашлыка

На Тернопольщине любители шашлыков пустили на дрова 250-летнюю церковь.

Инцидент произошел в селе Залужье, на Тернопольщине, сообщает press-centr.com.

Неизвестные отдыхающие решили пожарить шашлык, используя вместо хвороста и сухих веток, дубовые балки старинной 250-летней Свято-Михайловской церкви.

О святотатстве на Чернечей горе рассказали местные жители, которые увидели, что оставили после себя отдыхающие, когда на следующий день гнали коров с пастбища. Люди были поражены и озадачены увиденным.

Настоятель церкви в селе Залужье отец Михаил Найко, говорит, что на такой шаг кто-то пошел не осознавая последствий.

"Как можно было не увидеть, что ровненько сложены и накрыты от дождя под навесом, пронумерованы, вырезаны старинные дубовые балки были совсем не похожи на обычные дрова для розжига. Чтобы вытащить их из стеллажа, нужно было иметь незаурядную силу и действовать группой лиц, поскольку массивные балки, шестиметровые, с гранями 14 см и 30 см. Очевидно, эти изуверы осознавали, что делают. И такое святотатство совершили не приезжие сепаратисты, а свои, местные манкурты-янычары, и от осознания этого факта еще больнее", – отмечает священник.

Также, как рассказывает настоятель церкви на Чернечей горе и на Подзамочке должен разместиться музей под открытым небом, а деревянная церковь должна была стать уникальным экспонатом.