В Ковеле неизвестные украли из храма УПЦ КП 23,6 тысячи гривен

В Ковеле неизвестные украли из храма святого апостола Петра и Павла УПЦ Киевского патриархата 23 тысячи 636 гривен. Об этом сообщает "Район Ковель". Во время осмотра места происшествия правоохранители обнаружили отпечатки пальцев на бумажном конверте, в котором хранились деньги. Полицией открыто уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 185 УК Украины. Также назначено судебную дактилоскопическую экспертизу.

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