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В Ковеле неизвестные украли из храма УПЦ КП 23,6 тысячи гривен

14:55, 11 сентября 2018
Общество
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В Ковеле неизвестные ограбили храм УПЦ КП / kowel.rayon.in.ua

Об этом сообщает "Район Ковель".

Во время осмотра места происшествия правоохранители обнаружили отпечатки пальцев на бумажном конверте, в котором хранились деньги.

Полицией открыто уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 185 УК Украины.

Также назначено судебную дактилоскопическую экспертизу.

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