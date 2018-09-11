В Ковеле неизвестные украли из храма УПЦ КП 23,6 тысячи гривен
14:55, 11 сентября 2018Общество
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В Ковеле неизвестные ограбили храм УПЦ КП / kowel.rayon.in.ua
В Ковеле неизвестные украли из храма святого апостола Петра и Павла УПЦ Киевского патриархата 23 тысячи 636 гривен.
Об этом сообщает "Район Ковель".
Во время осмотра места происшествия правоохранители обнаружили отпечатки пальцев на бумажном конверте, в котором хранились деньги.
Полицией открыто уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 185 УК Украины.
Также назначено судебную дактилоскопическую экспертизу.
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