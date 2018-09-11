София Киевская получила разрешение на создание факсимильных копий Реймского Евангелия

Разрешение на создание факсимильных копий Реймского Евангелия получили в национальном заповеднике "София Киевская".

Об этом сообщает "5 канал".

По некоторым данным, часть этого Евангелия была создана в Киеве и ее привезла с собой во Францию дочь князя Ярослава Мудрого Анна. Ныне рукопись хранится во французском Реймсе. Там уже предоставили письменное разрешение на воспроизведение копий в Украине и сканы оригинального издания. Сейчас продолжается сбор средств для создания факсимильных копий Реймского Евангелия, впрочем, сколько это может стоить, в Софии Киевской еще не посчитали.

Неля Куковальская, гендиректор Национального заповедника "София Киевская", рассказала: "Мы получили этот документ. Он составлен на французском и украинском языках. Здесь все юридические основания для того, чтобы мы имели возможность – заповедник "София Киевская", Реймська муниципальная библиотека и издательство "Горобец" – выпустили тысячу экземпляров этого издания. Все подписи оригинальные. Эти все документы поступили дипломатической почтой. Они у нас сегодня есть и мы имеем полное право, чтобы начать этот проект".

"Именно это Евангелие, я надеюсь, не только для нас научную ценность, но и огромную культурную. И оно позволяет нам ответить на вопросы: кто мы есть и куда движемся", – отметил Вячеслав Корниенко, заместитель гендиректора Национального заповедника "София Киевская".