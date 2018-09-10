Острожской академии подарили три иконы XVIII века

Острожской академии подарили старинные иконы.

Это "Богородица", "Христос Пантократор" и "Святой Николай", которые датируются концом XVIII века, сообщает "Соцпортал" со ссылкой на пресс-службу НУ "Острожская академия".

Историки предполагают, что эти иконы были с наместного ряда иконостаса. Их подарил учебному заведению в честь Инаугурации-2018 – посвящению первокурсников в студенты Национального университета "Острожская академия" Николай Жулинский.

"Самое трудное во время реставрации было снимать слой из олифы, через который изображение почти не просматривалось. Приходилось экспериментировать с различными химическими веществами, с помощью которых нужно было снять этот слой, не повредив при этом саму живопись", – рассказал Николай Бендюк.

Иконы в 90-х годах нашел товарищ Николая Жулинского в одном из храмов Украины. А два года назад он обратился за помощью к художника-реставраторам из Острога Николая Бендюка, который и занялся восстановлением икон. Теперь иконы будут украшать студенческо-преподавательский храм преподобного Федора Острожского в университете.