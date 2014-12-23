Жители Львовщины подарили жителям Северодонецка пятиметровый Рождественский вертеп ручной работы

Жители Львовщины подарили жителям Северодонецка пятиметровую Рождественскую шопку вырезанную вручную из дерева.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовской облгосадминистрации, благодаря тесному сотрудничеству председателей Львовской и Луганской областей Юрия Турянского и Геннадия Москаля, 19 декабря, в День Святого Николая, на центральной площади города Северодонецка Луганской области был торжественно установлен Рождественский вертеп, который передали в дар жителям Луганщины жители Львовщины.

Рождественский вертеп изготовлен мастерами художественного профессионально-технического училища пгт Ивано-Франково Яворивского района Львовщины, высотой 5 метров высоты и 4 метра длиной. Фигуры в Вертепе достигают от 1.60 до 1.80 метра.

Резная шопка ручной работы была изготовлена за благотворительные средства художников Львовщины по проекту известного архитектора Ореста Скопа.

Справка УНИАН. Шопка (вертеп) - преимущественно макет, изображающий вифлеемскую конюшню в ночь Рождества Христова. Может быть выполнена как в миниатюре, так и в больших размерах. Обязательными элементами являются фигуры Иисуса Христа, Божьей Матери и святого Иосифа; в зависимости от вариаций, в вертепе могут также быть пастушки, животные, три царя или другие персонажи. Иногда устанавливают живые инсталляции, в которых вместо фигур участвуют живые люди и звери.