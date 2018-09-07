На Ровенщине археологи проводят раскопки на месте, где когда-то был монастырь
17:33, 07 сентября 2018Общество
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Раскапывают бывший женский монастырь / rivnepost.rv.ua
В Дубне в урочище Дубовец уже больше двух недель работают археологи с помощниками-волонтерами.
Как сообщает «Зеркало плюс», раскопки проводятся на месте бывшего Подборецкого Свято-Вознесенского женского монастыря.
"Научное исследование урочища установит историю существования Подборецкого монастыря. Со временем на месте монастыря образуют некий памятный очаг. Ведь часто у нас пренебрегают историческими местами. К сожалению, Честно-Крестный монастырь уже десятилетиями превращен в городскую свалку. Если ничего не сделать, то урочище будет иметь такую же печальную перспективу", - рассказал археолог Юрий Пшеничный.
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