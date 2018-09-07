В Кривом Роге полицейские задержали 18-летнего парня, который обокрал храм

Полицейские Кривого Рога задержали парня, который в середине июля обворовал один из храмов.

По данным пресс-службы ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области,18-летний местный житель залез в церковь через окно и украл оттуда деньги, а также белое и желтое золото, которые жертвовали прихожане, сообщает «Misto News».

"5 сентября полицейские установили личность подозреваемого - им оказался безработный местный житель 2000 года рождения. У парня изъяли некоторые похищенные изделия из драгоценных металлов и вернули в храм", - говорится в сообщении.

Сведения по данному факту внесены в ЕРДР по признакам ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража). Теперь молодому парню «светит» до 6 лет за решеткой.