На Черкащине ночью в храме произошел пожар (видео)

Спасатели потушили пожар в помещении, которое использовалось для проведения религиозных служб как храм Архистратига Божия Михаила.

Происшествие случилось ночью, 7 сентября, в селе Хацки, Черкасской области, сообщает zmi.ck.ua со ссылкой на пресс-службу Управления ГСЧС Украины в Черкасской области.

О пожаре спасателям сообщили местные жители. Пожарники, которые прибыли на место происшествия за 40 минут ликвидировали возгорание. Однако огонь успел уничтожить иконы, книги и прочее церковное принадлежности, которые находились внутри храма.

Причины пожара устанавливаются специалистами.