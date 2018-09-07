На Черкащине ночью в храме произошел пожар (видео)
15:45, 07 сентября 2018Общество
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Ночью в храме произошел пожар / zmi.ck.ua
Спасатели потушили пожар в помещении, которое использовалось для проведения религиозных служб как храм Архистратига Божия Михаила.
Происшествие случилось ночью, 7 сентября, в селе Хацки, Черкасской области, сообщает zmi.ck.ua со ссылкой на пресс-службу Управления ГСЧС Украины в Черкасской области.
О пожаре спасателям сообщили местные жители. Пожарники, которые прибыли на место происшествия за 40 минут ликвидировали возгорание. Однако огонь успел уничтожить иконы, книги и прочее церковное принадлежности, которые находились внутри храма.
Причины пожара устанавливаются специалистами.
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