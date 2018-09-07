В Умани паломники-хасиды признались в любви к Трампу

Прибывшие в Умань на празднование еврейского нового года паломники-хасиды установили на одной из улиц города баннер с надписью «Умань любит Трампа».

Об этом на своей странице в Facebook написал глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

«Баннер «Умань любит Трампа» установили паломники в Умани. В эти дни десятки тысяч евреев стекаются на могилу раввина Нахмана, чтобы отпраздновать еврейский новый год - Рош-Ашана», - сообщил он.

Эксперты полагают, что такой поступок может быть обусловлен решением президента США о переносе американского посольства в спорный арабо-еврейский город Иерусалим, что, по сути, означает признание его израильским.