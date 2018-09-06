В Киеве международная христианская организация проведет «ЖИВИ FEST»

В центре Киева 9 сентября состоится ежегодный социально-художественный фестиваль «ЖИВИ FEST», организатором которого выступает одноименная международная христианская организация.

В этом году в рамках мероприятия официальные представители Книги рекордов Украины зафиксируют установление национального рекорда – самую массовую фитнес-тренировку, сообщает inVictory со ссылкой на сайт организаторов.

Наибольший одновременный мастер-класс состоится с участием спортсменов, чемпионов мира и Украины, людей с инвалидностью, семей воинов АТО и всех желающих.

На территории фестиваля будут работать арт-пространство «Смысл жизни», фотовыставка, фотозона и детские локации. В программе мероприятия мастер-классы, танцевальный флешмоб «Живи, танцуя» и вечернее шоу «Празднуем жизнь!».

В фестивале примут участие: паралимпиец, обладатель титула «Железный человек», мировой рекордсмен по плаванию Олег Иваненко; украинский футболист, мировой рекордсмен по жонглированию мячом и рекордсмен Книги рекордов Гиннеса Николай Куценко; чемпион Украины и Европы по вольной борьбе Дмитрий Рочняк; победитель Кубка Украины по бодибилдингу в категории «Атлетик» 2018 года Богдан Соломка; чемпион мира по пауэрлифтингу (WPO) Александр Кутчер; мастер спорта международного класса по пауэрлифтингу, абсолютная чемпионка в номинации «Фитнес-бикини» по версии NABBA Диана Кутанина; Мисс Украина-2007 Лика Роман.

Мероприятие проходит при поддержке Министерства культуры Украины, Киевской городской государственной администрации, а также благотворительных и общественных организаций.