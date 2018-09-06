В Ирпене вора задержали во время ограбления в храме
09:32, 06 сентября 2018Общество
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Полиция / УНИАН, иллюстративное фото
В Ирпене полицейские охраны задержали вора на месте преступления – в церкви.
Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Киевской области.
Как только закрылся храм, мужчина спрятался там, чтобы похитить пожертвования. Сработала сигнализация и уже через несколько минут на место происшествия прибыл наряд реагирования полиции охраны.
Злоумышленником оказался 58-летний житель города Николаев. Его доставили в Ирпенский отдел полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств.
Настоятель храма письменно выразил благодарность правоохранителям за отличную службу и профессиональное выполнение служебных обязанностей.
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