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В Ирпене вора задержали во время ограбления в храме

09:32, 06 сентября 2018
Общество
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Полиция / УНИАН, иллюстративное фото

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Киевской области.

Как только закрылся храм, мужчина спрятался там, чтобы похитить пожертвования. Сработала сигнализация и уже через несколько минут на место происшествия прибыл наряд реагирования полиции охраны.

Злоумышленником оказался 58-летний житель города Николаев. Его доставили в Ирпенский отдел полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств.

Настоятель храма письменно выразил благодарность правоохранителям за отличную службу и профессиональное выполнение служебных обязанностей.

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