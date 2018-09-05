УАПЦ попросила Порошенко, Гройсмана и Парубия посодействовать в получении земельного участка в Черновцах

Епископат Черновицко-Хотинской епархии Украинской Автокефальной Православной Церкви просит президента Петра Порошенко, премьер-министра Владимира Гройсмана и председателя Верховной Рады Андрея Парубия содействовать в получении земельного участка площадью 14 соток на улице Рижской в Черновцах.

Об этом представители епископата сказали на пресс-конференции в Украинском народном доме в Черновцах, сообщает "Молодой буковинец".

По словам архиепископа Германа, разговоры о необходимости выделения церкви земли начались еще в 2011 году.

"С момента создания Черновицко-Хотинской епархии нам очень сложно выживать здесь, на территории Буковины, а особенно в городе Черновцы. Каждая община имеет свой центр, кафедральный храм и епархиальное управление, офис где мог бы быть правящий епископ. Но мы вынуждены проводить пресс-конференцию в арендованном помещении, потому что, к сожалению, у нас своего помещения нет", - сообщил он.

Архиепископ добавил, что тогда община получила устное заверение от тогдашнего и.о. городского головы Черновцов Виталия Михайлишина о содействии в решении этой проблемы.

"Под устные гарантии тогдашнего Михайлишина, нами было приобретено помещение на улице Рижской, 2. Недвижимость в то время была достаточно дорогой, да и устные гарантии не всегда выполняются, даже такими людьми. Наконец, в 2015 году решением 65 сессии горсовета, нам было выделено в постоянное пользование земельный участок площадью 14 соток для составления определенной документации и с целью строительства епархиального центра, который состоит из храма Святых Жен-Мироносиц и помещения епархиального управления. Когда проектанты начали разрабатывать всю документацию, депутаты городского совета начали блокировать выделение земли. Через суды мы снова выиграли это дело", - сообщил священник.

По его словам, в этом году Черновицкий горсовет, вопреки судебному решению передал земельный участок "наскоро созданной общественной организации "Защита и реабилитация инвалидов "Мед.Ин", учредителями которой являются родственники известного в Черновцах бизнесмена".