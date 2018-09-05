В Армянском соборе Львова реставрируют фрески за средства Министерства культуры Польши

Во Львове завершается 11 этап реставрационных работ в Армянском соборе.

Как сообщила в комментарии Tvoemisto.tv начальница управления охраны исторической среды Лилия Онищенко, работы здесь начали еще в 2007 году.

«Работы выполняются постепенно. В этом году реставрировали фрески Яна Генрика Розена в алтарной части и центральной нави. Финансирует Министерство культуры Польши. На объекте работают совместно украинские и польские реставраторы. С нашей стороны это Инна Сорохтей и Руслана Герман. Руководит реставрацией Павел Баранецкий из Варшавского университета», – рассказала Лилия Онищенко.

По ее словам, в октябре состоится совместная встреча с польскими коллегами, где будет определен следующий этап и объем работ.

«В основном во фресках все завершено, но мы планируем сделать в этом году еще пол в церкви от улицы Краковской. В последующие годы возможно проведем реставрацию деревянного потолка», – отметила начальник управления охраны исторической среды.

Армянский кафедральный собор Успения Пресвятой Богородицы – единственный храм Армянской апостольской церкви в Западной Украине. Храм построен во второй половине XIV века (1363-1370 года) мастером Доре, и был общественным и религиозным центром армян во Львове.