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Внучку генпрокурора Юрия Луценко окрестили в Выдубицком монастыре УПЦ КП

22:09, 04 сентября 2018
Общество
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Внучку генпрокурора Юрия Луценко крестили в Выдубицком монастыре / facebook.com / Ирина Луценко

Девочку крестили в Выдубицком монастыре УПЦ КП Киева, службу проводил митрополит Ровенский и Острожский Иларион, который в очень хороших отношениях с Юрием Луценко, сообщает 4 сентября «Ровно вечернее».

/ facebook.com / Ирина Луценко

"Девочка на удивление не плакала, рассматривала все вокруг широко открытыми глазками. Теперь она под защитой Бога. Надеюсь, когда внучка будет ходить в церковь своими ножками, у нас уже будет Украинская автокефальная церковь", - написала бабушка девочки, нардеп Ирина Луценко, поделившись фотографиями с крестин на своей странице в Facebook.

/ facebook.com / Ирина Луценко

Семья Луценко – родом с Ровенщины. Юрий Луценко – один из меценатов Покровского собора в Ровно, в прошлом году он дал средства на убранство собора, сообщает издание.

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