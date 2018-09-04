Внучку генпрокурора Юрия Луценко окрестили в Выдубицком монастыре УПЦ КП

На прошлой неделе сын генпрокурора Юрия Луценко, Александр Луценко, окрестил свою дочь Александру.

Девочку крестили в Выдубицком монастыре УПЦ КП Киева, службу проводил митрополит Ровенский и Острожский Иларион, который в очень хороших отношениях с Юрием Луценко, сообщает 4 сентября «Ровно вечернее».

"Девочка на удивление не плакала, рассматривала все вокруг широко открытыми глазками. Теперь она под защитой Бога. Надеюсь, когда внучка будет ходить в церковь своими ножками, у нас уже будет Украинская автокефальная церковь", - написала бабушка девочки, нардеп Ирина Луценко, поделившись фотографиями с крестин на своей странице в Facebook.

Семья Луценко – родом с Ровенщины. Юрий Луценко – один из меценатов Покровского собора в Ровно, в прошлом году он дал средства на убранство собора, сообщает издание.