Во Львове ступеньки в церковь Марии Снежной УГКЦ отремонтируют за 900 тысяч гривен
17:20, 04 сентября 2018Общество
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Во Львове за 900 тысяч грн. отремонтируют лестницу к церкви / city-adm.lviv.ua
Во львовской церкви Матери Божьей Неустанной Помощи или более известной, как Марии Снежной, на площади Князя Ярослава Осмомысла начали ремонт лестницы.
Как сообщает пресс-служба Львовского городского совета, заказчиком работ выступило управление охраны исторической среды Львовского горсовета. На ремонт потратят 900 тысяч гривен.
Кроме ремонта лестниц, которые ведут к храму, в 2019 году планируется также и реставрация самой церкви Марии Снежной УГКЦ.
Ремонтировать лестницу частная компания Ооо «Эталон Ком». На ремонт в городском бюджете предусмотрено 200 тысяч гривен. Следовательно, городские чиновники не знают, когда точно завершатся ремонтные работы.
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