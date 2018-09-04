Во Львове ступеньки в церковь Марии Снежной УГКЦ отремонтируют за 900 тысяч гривен

Во львовской церкви Матери Божьей Неустанной Помощи или более известной, как Марии Снежной, на площади Князя Ярослава Осмомысла начали ремонт лестницы.

Как сообщает пресс-служба Львовского городского совета, заказчиком работ выступило управление охраны исторической среды Львовского горсовета. На ремонт потратят 900 тысяч гривен.

Кроме ремонта лестниц, которые ведут к храму, в 2019 году планируется также и реставрация самой церкви Марии Снежной УГКЦ.

Ремонтировать лестницу частная компания Ооо «Эталон Ком». На ремонт в городском бюджете предусмотрено 200 тысяч гривен. Следовательно, городские чиновники не знают, когда точно завершатся ремонтные работы.