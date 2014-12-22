Архиепископ Лука: Наиболее частые случаи суицида — из-за невозможности сохранить жилье

Правящий архиерей Запорожской епархии архиепископ Лука обратился к банкирам и руководителям кредитных сообществ с просьбой оказать милость к людям, купившим жилье в кредит, сообщает сайт Православіє в Україні.

В обращении владыка сообщил, что «в последнее время священнослужителям все больше приходится слышать об унынии, отчаянии и прочих грехах, которые возникают в результате сложных бытовых и финансовых проблем».

«Наиболее ужасно, когда уныние и отчаяние у человека доходит до крайней точки, и он берет на себя страшный грех – самоубийство», — говорит запорожский архиепископ.

Наиболее частые случаи суицида – из-за невозможности сохранить жилье, взятое в кредит в иностранной валюте. В связи с резким ростом курса валют человек не в состоянии выполнить свои финансовые обязательства в срок, вследствие чего он вместе с семьей лишается крова. Для многих – крова единственного.

В связи с этим владыка Лука обращается к народным депутатам Украины, акционерам, руководителям банков и кредитных сообществ:

«От всего сердца прошу вас в сегодняшнее непростое время проявить милосердие и делом доказать свою веру во Христа, «ибо, как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва» (Иак.2:26) – разработать механизмы решения возникших проблем не только с точки зрения прагматизма, но с учетом морали и человеколюбия!

Разумеется, к каждому заемщику нужен индивидуальный подход, и это дополнительная нагрузка для представителей банковской сферы, но тем самым вы трудитесь ради любви ко ближнему и, через добродетель, стяжаете благодать Духа Святого. Прошу вас не быть равнодушными, проявлять возможное снисхождение и не лишать людей крова, тем самым оберегая их от совершения тяжкого греха».