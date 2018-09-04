В музее Пирогово восстанавливают древнейшую деревянную церковь Менщины
12:21, 04 сентября 2018Общество
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Николаевский храм / val.ua
Николаевский храм, который был привезен два года назад из села Городище Менского района и считался старейшим деревянным храмом Менщины, восстанавливают в музее под открытым небом в Пирогово.
Об этом сообщает "Высокий вал" со ссылкой на страницу в Facebook Менщины туристической.
Меняне время от времени посещают музей и привозят фотоотчеты о ходе реконструкции.
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