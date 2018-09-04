Останки 37 расстрелянных большевиками бойцов УНР, найденные на Тернопольщине, похоронят по христианской традиции

На Тернопольщине нашли братскую могилу времен Украинской Народной Республики.

В городке Лановцы археологи откопали почти полсотни погибших воинов. Всех их расстреляли большевики в 1919 году. Местные старожилы только из рассказов родителей слышали о преступлениях, которые совершали оккупанты, пишет "Файне місто".

В мае 1919 года на Тернопольщину ворвались большевистские войска. Оккупанты жестоко расправлялись с одиночными отрядами армии УНР, передает сайт "24".

Тогда большевистские оккупанты расстреляли пленных воинов. Похоронили их в братской могиле. Горожане насыпали курган и поставили крест. А в советские времена это место пробовали сравнять с землей.

В этом году местные власти при поддержке правительства организовали на месте массового захоронения поисковую экспедицию. В братской могиле археологи уже обнаружили останки 37 погибших.

Эксперты рассказали, что погибшие – это бойцы Украинской Народной Республики, вероятнее всего – выходцы из Приднепровья. В братской могиле археологи нашли кожаные пуговицы, застежки от шинелей, складной нож и пополам разломаный крестик. А еще пули, которыми убивали пленных. Перезахоронение воинов УНР планируют совершить на месте братской могилы. После эксгумации всех воинов перезахоронят по христианской традиции.

“Сто лет эти души не имеют покоя, но надеемся, что мы их перезахороним. Они это заслужили, потому что это наши воины”, - подчеркнул священник УПЦ Игорь Шаринский.

Местная власть хочет построить на месте братской могилы мемориальный комплекс. В близлежащих селах, рассказали краеведы, есть еще три массовых захоронения воинов, которые сто лет назад боролись за волю Украины.