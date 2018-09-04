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На Волыни нашли старинную икону, которую реставрировал Тарас Шевченко

05:24, 04 сентября 2018
Общество
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На Волыни найдена 500-летняя икона с авторской подписью Тараса Шевченко / fakty.ua

Об иконе рассказал шевченковед, писатель, заведующий кафедрой журналистики Национального педагогического университета имени Драгоманова Виктор Жадько, который решил поехать на Волынь, чтобы разобраться, сообщает "Религия в Украине" со ссылкой на Fakty.ua и Рravda.lutsk.ua.

Виктор Жадько: / fakty.ua

“В Секуне местный священник повел меня к старинной Иовской часовне (находится на кладбище), чтобы показать старинную икону Божьей Матери, которая меня интересовала, — говорит Виктор Жадько. — Оказалось, поп не знал легенду о том, что Тарас Григорьевич реставрировал этот образ и придал ему вид иконы. Но я об этом читал в книгах и статьях. Скажем, шевченковед Петр Жур в 1979 году записал разговор с 86-летним Мефодием Рижком, который вспоминал: «Дед Иван рассказывал, что в их село приезжал вместе с членами познавательной экспедиции поэт Тарас Шевченко, рисовал церковь, не нынешнюю, построенную позже, и икону».

Картина королевы Боны, которая стала иконой Божией Матери, была написана почти 500 лет назад / fakty.ua

По словам шевченковеда, в 1893 году остатки храма в Секуне, зарисовки которого делал Шевченко, перенесли на новое кладбище, возвели часовню и освятили в честь преподобного Иова Почаевского. Сюда забрали и разный церковный инвентарь, храмовый архив и образ Божьей Матери.

На вопрос журналиста о том, как удалось найти подтверждение, что эта икона — Тарасова работа, Жадько ответил: “Размышлял так: обычно художники оставляют на своих работах подпись или какой-то знак. Внимательно рассмотрев икону, я ничего не нашел. Но встречаются случаи, когда автограф закамуфлированный. Поэтому сделал 32 фотоснимка отдельных частей полотна, чтобы после возвращения домой увеличить изображение с помощью компьютера и тщательно исследовать. Как оказалось, меня ждало открытие”.

По словам ученого, когда он увидел образ, поразило то, что на Божьей Матери и Сыне Божьем нарисованы ожерелье и другие украшения — именно украинские. По православным канонам иконописи этого не должно быть.

“Увеличив изображение, заметил в медальоне на груди Иисуса буквы «Ш» и «Т», а также дату — «1846». Именно осенью этого года Тарас Шевченко как член Археографической комиссии уехал в командировку на Волынь, чтобы сделать рисунки исторических памятников, записать народные предания, песни, сказки, да и завернул в Секунь. Интересная деталь: инициалы автора вмонтированы внутрь обрамления так, что визуально выглядят как герб Украины — трезубец. После этой исключительной находки я отыскал в архиве Почаевской лавры книгу «Опись церковного имущества», которая была заведена в Секуньскому храме еще в 1806 году — это опись имущества, события религиозного содержания: свадьбы, похороны, праздники... Напротив записи «Образ Божией Матери с Престолом» указано: «В 1846 году образ сей рештаврирован проезжим художником Тарасием Шевченко». Так я получил еще и такое доказательство Шевченкового авторства”, – говорит Виктор Жадько.

Шевченко оставил свой авторский подпись на медальоне на груди Иисуса / fakty.ua

Шевченковед отмечает, что секунская икона – необычна и выбивается из канонического ряда. Лицо Божьей Матери на иконе – одно и то же, что и на портрете Боны. Именно поэтому на образе Богоматери изображены атрибуты монаршей власти: корона, мантия, кресты и медальоны в золотых подвесках.

Когда Шевченко взялся реставрировать икону, ей было более 300 лет. “Основания назвать эту цифру дает то, что мне удалось выяснить в архиве Почаевской лавры: изначально это была не икона, а комнатный портрет королевы Боны с одним из ее сыновей. Бона — жена Сигизмунда I Старого, польская королева, по происхождению герцогиня Миланская, Неаполитанская принцесса, дочь миланского герцога Джана Галеаццо Сфорца и Изабели Арагонской. Королева Бона занималась на Волыни благотворительностью, ее чтил и молился на нее простой народ. Там и сейчас есть гора Бона, ее еще называют «Замковая»”, – объясняет Виктор Жадько и рассказывает, что в Почаевской лавре найдены не только важные документы об иконе Божьей Матери, но и сфотографированы места, где Тарас Шевченко рисовал виды и пейзажи этой святой обители.

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