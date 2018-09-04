На Волыни нашли старинную икону, которую реставрировал Тарас Шевченко

В храме волынского села Секунь Старовыжевского района хранится старинная икона, которую реставрировал Тарас Шевченко.

Об иконе рассказал шевченковед, писатель, заведующий кафедрой журналистики Национального педагогического университета имени Драгоманова Виктор Жадько, который решил поехать на Волынь, чтобы разобраться, сообщает "Религия в Украине" со ссылкой на Fakty.ua и Рravda.lutsk.ua.

“В Секуне местный священник повел меня к старинной Иовской часовне (находится на кладбище), чтобы показать старинную икону Божьей Матери, которая меня интересовала, — говорит Виктор Жадько. — Оказалось, поп не знал легенду о том, что Тарас Григорьевич реставрировал этот образ и придал ему вид иконы. Но я об этом читал в книгах и статьях. Скажем, шевченковед Петр Жур в 1979 году записал разговор с 86-летним Мефодием Рижком, который вспоминал: «Дед Иван рассказывал, что в их село приезжал вместе с членами познавательной экспедиции поэт Тарас Шевченко, рисовал церковь, не нынешнюю, построенную позже, и икону».

По словам шевченковеда, в 1893 году остатки храма в Секуне, зарисовки которого делал Шевченко, перенесли на новое кладбище, возвели часовню и освятили в честь преподобного Иова Почаевского. Сюда забрали и разный церковный инвентарь, храмовый архив и образ Божьей Матери.

На вопрос журналиста о том, как удалось найти подтверждение, что эта икона — Тарасова работа, Жадько ответил: “Размышлял так: обычно художники оставляют на своих работах подпись или какой-то знак. Внимательно рассмотрев икону, я ничего не нашел. Но встречаются случаи, когда автограф закамуфлированный. Поэтому сделал 32 фотоснимка отдельных частей полотна, чтобы после возвращения домой увеличить изображение с помощью компьютера и тщательно исследовать. Как оказалось, меня ждало открытие”.

По словам ученого, когда он увидел образ, поразило то, что на Божьей Матери и Сыне Божьем нарисованы ожерелье и другие украшения — именно украинские. По православным канонам иконописи этого не должно быть.

“Увеличив изображение, заметил в медальоне на груди Иисуса буквы «Ш» и «Т», а также дату — «1846». Именно осенью этого года Тарас Шевченко как член Археографической комиссии уехал в командировку на Волынь, чтобы сделать рисунки исторических памятников, записать народные предания, песни, сказки, да и завернул в Секунь. Интересная деталь: инициалы автора вмонтированы внутрь обрамления так, что визуально выглядят как герб Украины — трезубец. После этой исключительной находки я отыскал в архиве Почаевской лавры книгу «Опись церковного имущества», которая была заведена в Секуньскому храме еще в 1806 году — это опись имущества, события религиозного содержания: свадьбы, похороны, праздники... Напротив записи «Образ Божией Матери с Престолом» указано: «В 1846 году образ сей рештаврирован проезжим художником Тарасием Шевченко». Так я получил еще и такое доказательство Шевченкового авторства”, – говорит Виктор Жадько.

Шевченковед отмечает, что секунская икона – необычна и выбивается из канонического ряда. Лицо Божьей Матери на иконе – одно и то же, что и на портрете Боны. Именно поэтому на образе Богоматери изображены атрибуты монаршей власти: корона, мантия, кресты и медальоны в золотых подвесках.

Когда Шевченко взялся реставрировать икону, ей было более 300 лет. “Основания назвать эту цифру дает то, что мне удалось выяснить в архиве Почаевской лавры: изначально это была не икона, а комнатный портрет королевы Боны с одним из ее сыновей. Бона — жена Сигизмунда I Старого, польская королева, по происхождению герцогиня Миланская, Неаполитанская принцесса, дочь миланского герцога Джана Галеаццо Сфорца и Изабели Арагонской. Королева Бона занималась на Волыни благотворительностью, ее чтил и молился на нее простой народ. Там и сейчас есть гора Бона, ее еще называют «Замковая»”, – объясняет Виктор Жадько и рассказывает, что в Почаевской лавре найдены не только важные документы об иконе Божьей Матери, но и сфотографированы места, где Тарас Шевченко рисовал виды и пейзажи этой святой обители.