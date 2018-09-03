В Киеве школьница пыталась покончить с собой, играя в суицидальную игру «Момо»

В Киеве появилась еще одна жертва суицидальной интернет-игры «Момо» — 15-летняя девочка пыталась покончить с собой в День знаний, 1 сентября.

Инцидент произошел в Шевченковском районе столицы, сообщают "Факты".

По словам врачей, их пациентка наглоталась таблеток снотворного, после чего у нее диагностировали острую реакцию на стресс.

В беседе с девочкой удалось выяснить, что она играла в «Момо».

В настоящее время жизнь подростка находится вне опасности.

Первой жертвой Момо в Украине стала юная спортсменка из Кривого Рога — 15-летняя девочка выбросилась из окна шестого этажа. Ее гибель расследуется полицией, которая возбудила дело по статье «Доведение до самоубийства». Одновременно выяснилось, что «Момо» была не первым подобным увлечением девочки — раньше она была зарегистрирована в группах «Синий кит» и «Красная Сова».

После того, как в Киеве 15-летняя девочка пыталась покончить с собой в ходе игры «Момо», стало известно, что в департаменте Колумбии Сантандер, в муниципалитете Барбоса расследуют два случая гибели детей, которые также связывают с суицидальной игрой «Момо».

Сначала был найден мертвым 16-летний мальчик. Как именно он умер не сообщается. А спустя 48 часов покончила с собой 12-летняя девочка — она повесилась в шкафу у себя дома. Известно, что оба они играли в игру в приложении WhatsApp. По сведениям местной прессы, подростки были знакомы. И именно мальчик подключил девочку к этой игре незадолго до своей смерти.