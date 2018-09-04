Ровенская епархия УПЦ объявила сбор средств в помощь многодетной семье погорельцев

Ровенская епархия Украинской Православной Церкви объявила сбор средств для помощи многодетной семье, которая потеряла дом в результате пожара.

Об этом сообщается на официальном сайте епархии.

«По благословению митрополита Ровенского и Острожского Варфоломея, в храмах Здолбуновского благочиния объявлен сбор средств на покупку жилья для семьи Николая Джурика из села Малая Мощаница Здолбуновского района Ровненской области, в которой воспитываются 9 детей», - говорится в сообщении.

Пожертвования можно перечислять на счет Ощадбанка 5167 4910 1187 4681, получатель Сыч Надежда Федоровна (сестра Николая).

Телефоны для справок: (098) 854-55-56 (протоиерей Василий Нечаев, руководитель социально-гуманитарного отдела Ровенской епархии), (097) 051-96-24, (096) 767-19-38, (096) 623-25-07 (волонтеры).