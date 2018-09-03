В Луцке мужчина принес в храм краденные митры

В храм Трех Святителей в Луцке 2 сентября неизвестный мужчина принес митры и кадило.

Впоследствии оказалось, что церковные вещи были украдены, сообщают "Волынские новости" со ссылкой на пост в Фейсбук священника Олега Точинского.

«Посреди Литургии пришел мужчина, очевидно – не слишком здоров психически. Он рассказывал историю о том, что ехал из Беларуси в Кропивницкий и по дороге его обокрали. Каким-то чудом он доехал до Ратного в Волынской области, где, с его слов, на автовокзале он нашел 2 митры и кадило. Он предложил продать нам эти вещи», - говорится в сообщении.

Священник отметил, что выкупил принесенные вещи.

«После распространения мной объявление о митрах и кадиле, которые сегодня принесли в наш храм, оказалось, что они КРАДЕНЫЕ. Преступление случился этой ночью в Свято-Михайловском храме села Секунь Старо-Вижвивского района Волынской области. Владельцем похищенного оказался протоиерей Анатолий Оверчук. Узнал вещи его сын - отец Иван Оверчук - клирик Житомирской епархии УПЦ», - отметил отец Олег Точинский.