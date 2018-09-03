На Винниччине из церкви украли две иконы

Ночью 3 сентября в Свято-Покровский храм села Крыкливец Крыжопольского района проникли неизвестные, которые выкрали иконы.

Как сообщает "Реал" со ссылкой на отдел коммуникаций ГУНП в Винницкой области, похищены иконы Божьей Матери и святого Пантелеимона.

Известно, что воры проникли в помещение церкви, повредив окно. По данному факту открыто уголовное производство по статье 185 УК Украины (кража).

Местный храм построен в селе в 1823 году на средства прихожан. В советское время там находился клуб, зерносклад, музей. Около 20 лет назад его восстановили.