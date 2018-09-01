Львовский горсовет разрешил евангелистам построить молитвенный дом

Исполнительный комитет Львовского городского совета во время заседания 31 августа выдал градостроительные условия и ограничения на строительство молитвенного дома церкви евангелистов на перекрестке ул. Трускавецкая и Академика Подстригача.

В соответствии с градостроительной документацией, религиозная община «Вифесда» должна построить молитвенный дом, котельную и технические помещения на площади 0,4 га. Высота молитвенного дома не должна превышать 22 метра, сообщает "Zaxid.net".

Раньше для проведения встреч церковь «Вифесда» арендовала актовый зал отеля «Гетьман», что на ул. Владимира Великого, 50. Ныне церковь арендует помещение в Украинском научно-исследовательском институте полиграфической промышленности на ул. Владимира Великого, 4.

Протестантская церковь ХВЕ «Вифесда» образовалась во Львове в 1993 году. Она является частью объединения Христиан Веры Евангельской Украины, старшим епископом которого является Михаил Паночко.