В Кирилловской церкви завершили реставрацию монументальной живописи

Специалисты Национального заповедника «София Киевская» завершили реставрацию монументальной живописи ХІХ века в Кирилловской церкви, которая началась весной этого года.

Реставраторы работали на высоте 12 метров, укрепляя живопись на хорах юго-западной башни. Последний раз здесь проводили реставрацию 10 лет назад, но тогда она коснулась только нижних ярусов из-за отсутствия необходимой высоты лесов, сообщается на сайте заповедника.

Сейчас в Кирилловской церкви продолжаются реставрационные работы на куполах и фасадах. Проведена расчистка и покраска куполов, проводится реставрация барабанов. Специалисты работают над восточным фасадом памятника, установлены леса. Эти ремонтно-реставрационные работы проводятся за счет меценатов Национального заповедника, «София Киевская» обеспечивает технический надзор, документальное сопровождение и работу химиков–технологов и проектантов.