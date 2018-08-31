В Бердичеве снесут игровой городок, чтобы построить храм УПЦ КП

В Бердичеве снесут игровой городок, который дал название целому микрорайону, чтобы построить храм УПЦ КП.

За соответствующее решение депутаты Бердичевской городского совета единогласно проголосовали на очередной сессии, которая состоялась 28 августа, сообщает "Бердичев BIZ".

Речь идет о детском игровом городке, который был построен еще в советские времена и находится в микрорайоне «Детский мир». Сейчас сооружение находится в запущенном состоянии, поэтому его сносят, чтобы построить храм.