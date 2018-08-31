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В Бердичеве снесут игровой городок, чтобы построить храм УПЦ КП

17:37, 31 августа 2018
Общество
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Проект будущего храма / berdichev.biz

За соответствующее решение депутаты Бердичевской городского совета единогласно проголосовали на очередной сессии, которая состоялась 28 августа, сообщает "Бердичев BIZ".

Речь идет о детском игровом городке, который был построен еще в советские времена и находится в микрорайоне «Детский мир». Сейчас сооружение находится в запущенном состоянии, поэтому его сносят, чтобы построить храм.

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