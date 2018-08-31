На Закарпатье неизвестные подожгли храм УАПЦ

В селе Ганычи на Закарпатье 30 августа в 05.00 – 05.30 неизвестными был совершен умышленный поджог новопостроенного храма УАПЦ.

Как сообщает "Закарпатье Онлайн" со ссылкой на пресс-службу епархии, середина храма выгорела. Остальные части здания погасили (стены и крыша). Также огнем уничтожено все имущество и священные богослужебные реквизиты, которые находились в середине храма. На месте работали пожарные и полиция.

Поджог был умышленный, так как храм на ночь был обесточен, поэтому самовозгорание исключается. В помещение храма в период после 19.00 29 августа представители местной религиозной общины не заходили, соответственно причиной пожара не могло быть и воспаление от зажженных свечей. Более того, накануне данного происшествия никакие богослужения и требы в храме не проводились и свечи не зажигались.

По предварительному осмотру места происшествия, согласно информации пожарных и свидетелей от религиозной общины, все указывает на умышленный поджог храма с незаконным проникновением неизвестными злоумышленниками в здание.

В ходе поджога было разбит ящик для пожертвований, установленный в храме и затем выброшен без средств на двор, сорван входной замок, выброшен на двор освященный дискос, похищено Евангелие и антиминс. Поджог был совершен в середине храма.