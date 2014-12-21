В Кракове для нуждающихся накрыли самый большой в Европе рождественский стол

Тысячи бедных пришли сегодня в Кракове на площадь Рынок, где местный бизнесмен, ресторатор и филантроп Ян Костюшко приготовил для них праздничный обед. Об этом сообщает Католический Обозреватель.

Двести тысяч вареников, восемь тысяч литров борща и грибной похлебки и множество пончиков - такой подарок в канун Рождества Ян Костюшко уже 18 лет подряд делает для людей, нуждающихся в помощи. Кроме обеда, все нуждающиеся получили также пакеты с консервами и сладостями.

Краков подает пример для всех городов Европы в деле помощи нуждающимся. Благодаря такой благотворительности, Площадь Рынок в Кракове ежегодно превращается в самый большой в Европе предрождественский стол.