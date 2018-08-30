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На Франковщине из-за нехватки места на кладбище покойников хоронят в три яруса

19:48, 30 августа 2018
Общество
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Когда местные копают могилу, попадают на останки двух или одного человека / ntktv.ua

Люди утверждают, что сейчас, когда копают яму для гроба, каждый раз находят кости. Однако разрешений расшить кладбище власть не дает, сообщает "Zaxid.net".

Кладбищем в Ворохте люди пользуются 150 лет. Его надо расширить, но есть проблема – кладбище расположен вплотную к заповедной зоне Карпатского национального природного парка. Других земель этого назначения в поселке просто нет.

«Когда копают могилу, попадают на останки двух или одного человека. Третий ряд захоронения людей», – утверждает священник Василий Михайлюк в сюжете телеканала "НТК".

Местные жители уверены, что расширить кладбище можно, забрав часть территории Карпатского национального парка, который рядом. Однако власть не дает им разрешений.

«Много обращений: к президенту, премьер-министру и в министерство экологии. Постоянно нам давали отписки», – подчеркнул землеустроитель Назар Блащук.

Сейчас, утверждают местные, чтобы расширить кладбище, не хватает двух подписей – нужно согласование экологии и разрешение Нацпарка на вырубку деревьев. Новое кладбище должно быть площадью 3 га.

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