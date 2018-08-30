На Франковщине из-за нехватки места на кладбище покойников хоронят в три яруса

Жители поселка Ворохта на Ивано-Франковщине на протяжении 17 лет требуют расширить кладбище.

Люди утверждают, что сейчас, когда копают яму для гроба, каждый раз находят кости. Однако разрешений расшить кладбище власть не дает, сообщает "Zaxid.net".

Кладбищем в Ворохте люди пользуются 150 лет. Его надо расширить, но есть проблема – кладбище расположен вплотную к заповедной зоне Карпатского национального природного парка. Других земель этого назначения в поселке просто нет.

«Когда копают могилу, попадают на останки двух или одного человека. Третий ряд захоронения людей», – утверждает священник Василий Михайлюк в сюжете телеканала "НТК".

Местные жители уверены, что расширить кладбище можно, забрав часть территории Карпатского национального парка, который рядом. Однако власть не дает им разрешений.

«Много обращений: к президенту, премьер-министру и в министерство экологии. Постоянно нам давали отписки», – подчеркнул землеустроитель Назар Блащук.

Сейчас, утверждают местные, чтобы расширить кладбище, не хватает двух подписей – нужно согласование экологии и разрешение Нацпарка на вырубку деревьев. Новое кладбище должно быть площадью 3 га.