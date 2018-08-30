На Львовщине священника УГКЦ жестоко избили пьяные прихожане

Чрезвычайное происшествие произошло в селе Стрелкове Львовской области - здесь избили священника местной Греко-Католической церкви, 35-летнего отца Зоряна (Березу), который служит на приходе лишь месяц.

После прямого удара в лицо, священник с переломом скуловой кости, сотрясением мозга, гематомами на лице и другими повреждениями оказался в больнице. Об этом пишет "Высокий Замок".

В Стрелкове, готовясь к храмовому празднику Успения Пресвятой Богородицы, работники одной из стрийських коммунальных фирм ремонтировали дорогу. Хотя в сельсовете не имели никаких замечаний к качеству, работа дорожников чем-то не понравилась компании из трех человек, которые были пьяными. Они начали приставать к дорожникам, всячески оскорбляли их. А затем повалили на землю и начали избивать, сообщает издание.

В тот момент неподалеку проезжал отец Зорян - торопился на вечернюю службу. Увидел издевательство над людьми и бросился туда. Выбежал из машины, оттягивал нападающих от их жертв, умолял прекратить надругательство. Кто-то остановил одного из нападавших, а тот вырвался и кулаком ударил пастыря, пишет "Высокий Замок".

Узнав о происшествии в Стрелкове, Епарх Стрыйский Тарас (Сенькив) через Facebook обратился к свидетелям побоища в Стрелкове предоставить всю информацию в полицию. И призвал молиться за здоровье отца Зоряна.

Нападающих, которые ходят в ту церковь, настоятелем которой является отец Зорян, задержали.

По факту происшествия, случившегося 27 августа в одном из сел на Стрыйщине, открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) УК Украины.

Полицейские установили личности злоумышленников, причастных к этому уголовному преступлению. Ими оказались местные жители в возрасте 22, 25 и 31 год.

Ольга Марцинюк, старший инспектор сектора мониторинга Стрыйского отдела полиции, майор полиции, также, прокомментировала событие: "Продолжается досудебное расследование, правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия. Просим свидетелей и очевидцев сообщить в Стрыйский отдел полиции и сообщить информацию, которая поможет в расследовании".