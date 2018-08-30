Перед сгоревшим горсоветом в Мариуполе установят памятник, созданный на основе чудотворной иконы Георгия Победоносца

В сгоревшем горсовете после реконструкции планируют открыть музей мариупольской иконы Георгия Победоносца, а перед зданием установят памятник, созданный на основе священного барельефа, который пытаются вернуть из Киева.

Об этом местному порталу MRPL.CITY рассказал главный архитектор Мариуполя Александр Каверин.

Он подчеркнул, что над памятником, который планируется установить на аллее у центрального входа в здание городского совета, работает известный украинский скульптор Петр Антып. По уточнению Александра Каверина, скорее всего, монумент водрузят на площади не раньше 2019 года, так как еще решаются технические и финансовые вопросы.

Прообразом памятника стала мариупольская икона Георгия Победоносца, датируемая IX - XII веком. На кипарисовом барельефе изображен стоящий христианский святой, великомученик, опирающийся на щит и держащий в руке копье. С двух сторон на иконе размещено по пять резных клейм с изображением жития св. Георгия.

Александр Каверин отметил, что в настоящее время икона хранится в Национальном художественном музее Украины, куда ее забрали в тридцатые годы прошлого века на реставрацию, но до сих пор так и не вернули в Мариуполь.