Мэр Риги провозгласил Православное Рождество выходным днём
10:37, 21 декабря 2014Общество
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Мэр Риги Нил Ушаков подписал распоряжение, согласно которому день празднования Православного рождества объявляется выходным для всех муниципальных учреждений латвийской столицы.
Об этом рижский градоначальник сообщил на персональной страничке в социальной сети Фейсбук, сообщает портал Baltija.
«На это православное и староверческое Рождество 7 января 2015 года работники рижского самоуправления, муниципальных учреждений и предприятий могут взять оплачиваемый выходной, чтобы отметить праздник дома», - проинформировал Нил Ушаков.
Он также отметил, что распоряжение затрагивает около 2,5 тыс. человек - от сотрудников городских департаментов до работников сферы общественного транспорта.
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