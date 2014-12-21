Мэр Риги провозгласил Православное Рождество выходным днём

Мэр Риги Нил Ушаков подписал распоряжение, согласно которому день празднования Православного рождества объявляется выходным для всех муниципальных учреждений латвийской столицы.

Об этом рижский градоначальник сообщил на персональной страничке в социальной сети Фейсбук, сообщает портал Baltija.

«На это православное и староверческое Рождество 7 января 2015 года работники рижского самоуправления, муниципальных учреждений и предприятий могут взять оплачиваемый выходной, чтобы отметить праздник дома», - проинформировал Нил Ушаков.

Он также отметил, что распоряжение затрагивает около 2,5 тыс. человек - от сотрудников городских департаментов до работников сферы общественного транспорта.