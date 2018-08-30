В Мелитополе ограбили храм: похитили строительный инвентарь на сумму 65 тысяч гривен

Православный храм ограбили в Мелитополе, ночью с 27 на 28 августа.

Об этом сообщает Depo.Запорожье со ссылкой на пресс-службу ГУ Национальной полиции.

В полицию обратился мужчина, который сообщил о краде с территории церкви на улице Христианской в Мелитополе. Грабители похитили строительный инвентарь - глубинный насос, буровой и слесарный инструменты, газовый баллон, всего около 65 тысяч гривен. Имущество принадлежит заявителю, который на территории осуществляет строительные работы.

Сотрудники криминальной полиции установили злоумышленников. Ими оказались жители Мелитопольского района 1993 и 1996 годов рождения, открыто уголовное производство.

Похищенное вернули владельцу.