На телеканале "Интер" прошел благотворительный марафон "Чудо начинается"

19 декабря на телеканале "Интер" прошел благотворительный марафон ко дню Святого Николая "Чудо начинается". Ведущие проекта Анастасия Даугуле и Роман Кадемин.

Гостями в студии были всемирно известный украинский художник Анатолий Криволап, арт-менеджер Юрий Комельков, 9-летний волонтер Боря Хмеловский, а героями сюжетов – популярные артисты Остап Ступка, Владимир Моисеенко, любимые исполнители и звезды шоу-бизнеса Таисия Повалий, Ирина Билык, Потап и Настя Камеснких, Олег Винник и многие другие, сообщает сайт inter.ua.

Основная тема марафона "Чудо начинается" – самый светлый период в жизни человека – детство, время, когда маленькие люди открыты миру, искренни и чисты в своих мыслях и делах. А главное, детство – это вера в чудеса!

В марафоне вспоминали те мультфильмы, песни и персонажей, на которых выросло несколько поколений, и которые являются по-настоящему культовыми для миллионов людей. Проверяли, чем отличается наше детство от детства наших родителей, и действительно ли современные дети не такие, какими были мы. И еще – напомнили о том, что каждый ребенок имеет право на чудо!

Ко Дню Святого Николая телеканал "Интер" организовал благотворительный онлайн-аукцион по сбору средств для приобретения уникального медицинского оборудования - аппарата краниоцеребральной гипотермии. Он спасает новорожденных деток от отека головного мозга и его последствий, в том числе – от ДЦП.

"Это символично, что мы помогаем новой жизни - тем детям, которые еще только должны появиться на свет, быть здоровыми. Ведь человеческая жизнь – это основная ценность! Пусть все новорожденные дети будут здоровы!", - говорит Глава правления телеканала "Интер" Егор Бенкендорф.

В рамках марафона говорили о тех людях, которые помогают детским домам на Востоке Украины и о проблемах детей, которые в этих домах находятся.

"Мы посвятили марафон детям в день одного из самых почитаемых христианских святых – Святого Николая, – говорит главный редактор телеканала "Интер" Антон Никитин. – Но пусть этот светлый праздник будет не единственным днем, когда мы все вспоминаем о детях – своих и чужих. О том, что у них в жизни тоже есть проблемы и трудности, но все дети достойны нашей заботы".