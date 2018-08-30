Двум мелитопольцам, которые похитили из евангельской церкви насос и слесарные инструменты, грозит до пяти лет тюрьмы

До пяти лет лишения свободы грозит двум жителям Мелитополя, которые похитили с территории евангельской церкви "Новое поколение" имущество на сумму около 65 тысяч гривен.

Сотрудники криминальной полиции оперативно вычислили злоумышленников, нашли похищенное имущество и вернули владельцу, сообщает Отдел коммуникации полиции Запорожской области.

Ночью с 26 на 27 августа мужчины проникли на территорию церкви и похитили глубинный насос, буровой и слесарный инструменты, газовый баллон. Сумма ущерба составляет около 65 тысяч гривен. Правоохранители выяснили, что имущество принадлежит заявителю, который на территории осуществляет строительные работы.

Злоумышленниками оказались жители Мелитопольского района 1993 и 1996 годов рождения.

Полицейские установили местонахождение похищенного и вернули владельцу.

Открыто уголовное производство по ч.2 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.