В Киеве при поддержке христианских организаций пройдет конференция для приемных семей

В Киеве 16-18 ноября пройдет конференция «Укрепляя семьи», главной задачей которой является поддержка приемных семей и семей опекунов.

Организаторами мероприятия выступили христианские ассоциации «Еммануил» и «Украина без сирот», проект «Ты будешь найден» и общественная организация «Институт травмы развития ребенка», сообщает сайт движения «Территория ответственности».

«Мы знаем, что заботиться и воспитывать детей с травматическим прошлым нелегко. Что часто родителям приходится жертвовать своими интересами и ставить под удар свой брак. Что порой опускаются руки, и кажется, что тает надежда. Именно поэтому мы проводим нашу конференцию», – говорится на сайте организаторов мероприятия.

Отмечается, что цель конференции заключается в том, чтобы дать приемным семьям возможность восстановить силы, освежить родительские чувства, вспомнить забытые и узнать новые стратегии воспитания, а также пообщаться с другими родителями.