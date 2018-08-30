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В Киеве при поддержке христианских организаций пройдет конференция для приемных семей

07:07, 30 августа 2018
Общество
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Конференция «Укрепляя семьи» запланирована на середину ноября / territoriao.info

Организаторами мероприятия выступили христианские ассоциации «Еммануил» и «Украина без сирот», проект «Ты будешь найден» и общественная организация «Институт травмы развития ребенка», сообщает сайт движения «Территория ответственности».

«Мы знаем, что заботиться и воспитывать детей с травматическим прошлым нелегко. Что часто родителям приходится жертвовать своими интересами и ставить под удар свой брак. Что порой опускаются руки, и кажется, что тает надежда. Именно поэтому мы проводим нашу конференцию», – говорится на сайте организаторов мероприятия.

Отмечается, что цель конференции заключается в том, чтобы дать приемным семьям возможность восстановить силы, освежить родительские чувства, вспомнить забытые и узнать новые стратегии воспитания, а также пообщаться с другими родителями.

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