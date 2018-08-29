На Франковщине презентовали выставку галицких икон Богородицы XVIII–XX вв.

Накануне большого христианского праздника – Успения Пресвятой Богородицы – в Картинной галерее Национального заповедника «Давний Галич» состоялось открытие выставки галицких икон ХVIII–ХХ вв. из архикатедрального собора Святого Воскресения (город Ивано-Франковск).

Выставка икон будет действовать до Праздника Покрова Пресвятой Богородицы, сообщает сайт заповедника "Давний Галич".

Организатор выставки, заведующий научно-образовательного отдела, кандидат исторических наук Андрей Стасюк в первую очередь предоставил слово Галицкому декану УГКЦ о. Игорю Броновскому, который начал мероприятие с молитвы и благословил присутствующих на дальнейшие труды.

"Деву Марию любят и уважают в нашем народе, к ней обращаются с просьбой о помощи, – сказал священник. – В каждом образе есть что-то очень величественное и святое. В то же время они не похожи друг на друга. Перед ними молилось много людей, поэтому все образы, размещенные в этом зале, – намоленные".

Как отметил Андрей Стасюк, еще в древности князья посвятили землю Прикарпатья Богородице. Об этом свидетельствуют храмы, посвященные Пречистой, в том числе и Успенский собор в Крылосе.

Заместитель генерального директора Национального заповедника «Давний Галич», кандидат исторических наук Семен Побуцкий подчеркнул в своем слове, что выставка демонстрирует высокую духовность и большой художественный талант украинского народа.

"В перспективе мы намерены собрать иконы всех 25-и Святых Таинств и пригласить священников и галичан для молитвы на четках", – сообщил Семен Побуцкий.