В Национальной библиотеке Украины для детей открывается фотовыставка «Наш Афон»

23 декабря в Национальной библиотеке Украины для детей открывается выставка «Наш Афон». Фотографии известного греческого фотографа Костаса Асимиса посвященные истории становления и развития жизни монахов на Святой Горе Афон, афонским храмам, построенным в стиле византийской архитектуры, сценам из жизни обитателей Святой горы. На выставке, кроме собственных фоторабот нашего современника Костаса Асимиса, представлены архивные черно-белые фотографии середины XIX - начала XX века из фондов Свято-Пантелеймонова монастыря, сообщает сайт soborna.church.ua.

Фотолетопись Святого Афона велся более-менее регулярно до конца 30-годов XX века. Именно она донесла до нас образ преподобного старца Силуана Афонского. К сожалению, в середине прошлого века из-за уменьшения обитателей монастыря фотолаборатория постепенно свернула деятельность, а пластины с негативами подверглись разрушению. Также катастрофических убытков монастырскому архиву нанес пожар, который летом 1968 года опустошила половину монастыря.

И только в конце 1980-х годов прошлого века на уникальные дагерротипы Русского на Афоне Свято-Пантелеймонова монастыря обратил внимание греческий фотохудожник Костас Асимис. В 1984 году он впервые побывал на Святом Афоне и практически остался там навсегда.

Все эти годы Костас Асимис по зернинку собирает и восстанавливает фотосвидетельства афонской истории. Ежегодно экспозиция выставки пополняется новыми фотографиями. За последний год она обогатилась 50-ю уникальными фотоработами, изготовленными с применением самых современных технологий фотоискусства.