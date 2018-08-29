Архиепископу УПЦ КП отказали в помиловании Сенцова
16:33, 29 августа 2018Общество
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Олег Сенцов / фото REUTERS
Архиепископ УПЦ КП Климент (Кущ) в очередной раз получил отказ от российской власти помиловать политзаключенного Олега Сенцова.
Об этом сообщает "Крымская правозащитная группа" со ссылкой на ответ комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа на личное обращение архиепископа УПЦ КП к президенту РФ.
Мол, для начала процедуры помилования украинский политзаключенный Олег Сенцов должен самостоятельно обратиться к президенту России Владимиру Путину с соответствующей просьбой в письменной форме и передать его администрации исправительного учреждения, в котором он находится.
Священник получил аналогичный ответ на просьбу ускорить рассмотрение обращения матери Олега Сенцова о помиловании сына, которое он отправил 8 августа в комиссию о помиловании Ямало-Ненецкого автономного округа РФ.
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