20 декабря – День солидарности людей

Сегодня отмечается Международный день солидарности людей. Генеральная Ассамблея ООН 22 декабря 2005 года провозгласила его в резолюции, посвященной проведению первого Десятилетия ООН по борьбе за ликвидацию нищеты. Резолюция ООН ссылается на Декларацию тысячелетия, в которой говорится, что солидарность в 21 веке станет одной из фундаментальных ценностей человечества.

В послании к Дню солидарности людей Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун напомнил, что сегодня весь мир объединился в усилиях по формированию новой повестки дня в области устойчивого развития после 2015 года с тем, чтобы покончить с нищетой, болезнями и другими современными проблемами. Об этом сообщает Центр новостей ООН.

«Эта повестка дня будет основываться на правах человека и осуществляться с опорой на глобальные усилия партнеров, полных решимости избавить людей от нищеты, голода и болезней. Она будет строиться на основе глобального сотрудничества и солидарности», - подчеркнул глава ООН.

Он добавил, что солидарность с людьми, живущими в нужде основывается на принципах равенства, участия и социальной справедливости и предполагает наличие у международного сообщества взаимных обязательств.

Пан Ги Мун заявил, что лишь коллективными усилиями международное сообщество сможет решить такие масштабные проблемы, как нищета и рост неравенства, изменение климата, серьезные вызовы в области здравоохранения, такие как вспышка лихорадки Эбола в Западной Африке.