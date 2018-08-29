В поселке под Донецком под обстрел попала церковь

В неподконтрольном украинским властям поселке городского типа Старомихайловка, который находится в 15 километрах к западу от Донецка, под обстрел попали несколько гражданских объектов, в том числе здание церкви.

Об этом сообщают «Новости Донбасса» со ссылкой на отчет Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.

26 августа патруль миссии зафиксировал свежие воронки примерно в 20 метрах к западу от церкви на улице Калинина, 7, и в 4 метрах к югу от примыкающего к церкви одноэтажного здания. Во внешней западной стене храма члены СММ обнаружили свежие пробоины.

Наблюдатели увидели, что в одноэтажном здании выбиты 3 выходящих на юг окна, а на дверях имеются следы от осколков. По оценке СММ, повреждения возникли вследствие попадания снаряда боевой машины пехоты, выпущенного с юго-западного направления.