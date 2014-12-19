В Житомире провели праздник для детей переселенцев ко Дню святого Николая

В Житомире состоялся праздник для детей переселенцев «Святой Николай, нас храни».

Как передает корреспондент УНИАН, мероприятие состоялось в помещении Житомирской областной государственной телерадиокомпании. В нем приняли участие 450 детей в возрасте до 14 лет, все они получили сладкие подарки.

Дети посмотрели концертно-развлекательную программу, некоторые из них приняли участие в праздничной сказке, поставленной на сцене.

Перед участниками действа выступили, в частности, воспитанники Житомирской музыкальной школы №2 имени Святослава Рихтера и младший хор Свято-Михайловского кафедрального собора УПЦ КП.

Сейчас на Житомирщине находятся в общей сложности 1 тыс.746 детей участников АТО и вынужденных переселенцев.

26 декабря для них проведут праздник Нового года в Житомирском академическом украинском музыкально-драматическом театре им. И. Кочерги, также в эти дни детей из семей вынужденных переселенцев будут поздравлять в местах их проживания - в Житомире и районах области.