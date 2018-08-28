Лауреатом премии Стуса впервые стал священнослужитель – епископ УГКЦ

Лауреатом премии имени Василия Стуса, вручение которой состоялось в Киеве, стал президент Украинского католического университета, епископ Украинской греко-католической церкви Борис Гудзяк.

Об этом сообщает Украинский центр Международного ПЕН-Клуба на своей странице в фейсбук.

Владыка Борис стал первым представителем духовенства, которого отметили этой премией, пишет "Новинарня".

“Для меня это большая честь. Я с юности воспитывался на творчестве Стуса и других диссидентов. Когда я был еще в школе, в 12-13 лет, мы 12 января ежегодно голодали на призыв Чорновола. И эти сбереженные копейки мы использовали на покупку марок и открыток, чтобы писать диссидентам”, – сказал Гудзяк во время своего выступления.

В своей речи епископ также упомянул украинского режиссера Олега Сенцова, который уже более 100 дней голодает в российской колонии в городе Лабытнанги.

“Стус – живая история и позиция, его премия – вызов и обязанность. Это наше время и, к сожалению, наши дилеммы. Особенно сейчас, когда за полярным кругом отбывает наказание Олег Сенцов, перейдя еще одну нечеловеческую отметку боли и страданий – сто дней голодовки”, – заявил епископ.

Премия имени Василия Стуса с 1989 года присуждается литераторам, художникам, режиссерам за особый вклад в украинскую культуру и активную гражданскую позицию.

С 2016 года премию вручает украинский центр международного ПЕН-клуба.

Лауреатами премии в разные годы были Сергей Жадан, Иван Светличный, Надежда Светличная, Мария Бурмака, Ольга Богомолец, Галина Севрук, Афанасий Заливаха, Михайлина Коцюбинская и другие.