Во Львове на похоронах военного произошла драка язычников и христиан

В воскресенье, 26 августа, во время похорон погибшего на фронте Марьяна Найды около сотни мужчин в черных футболках пытались помешать погребению военного.

Об этом на своей странице в Facebook написал бывший директор «Лычаковского кладбища» Игорь Гавришкевич, ставший очевидцем происшествия.

"... В их разговоре было слышно о язычестве, о рунвере и официально в микрофон о том, как хоронили викингов с мечом и топором, о якобы завещании погибшего похоронить его по их обычаю, поскольку он был их другом. Один же положил топор в гроб и напомнил о традиции сожжения", – рассказал Гавришкевич. По его словам, когда отец Степан Сус просил не препятствовать захоронению, мужчины в черных футболках, которые представились друзьями погибшего, начали нецензурно выражаться и угрожали ему.

Отец напомнил всем присутствующим, что при отсутствии письменного завещания умершего обряд погребения определяют его ближайшие родственники. Поэтому после конфликта мать погибшего согласилась, чтобы ее сына похоронили с топором в гробу.

Во время похорон также произошла драка между военными и мужчинами, которые представились друзьями погибшего, передает ZAXID.NET.